В доме известного певца обнаружили труп

О страшной находке сообщили в полицию

В жилище, которое принадлежит знаменитому московскому шансонье Сергею Дятлову, известному как Ося Солнцевский, нашли мертвого человека. Об этом рассказала соседка.

Тело было обнаружено накануне вечером в поселке Толстопальцево в Новой Москве. Дама позвонила в полицию и заявила, что в частном доме находится тело мертвой женщины, сообщает Telegram-канал Mash.

Стражи порядка уже приехали на место и разбираются в происходящем. Официального подтверждения этого факта нет. Также нет информации и о том, где находился Ося Солнцевский в тот момент, когда у него нашли труп.

Ранее стало известно, что жители тех мест не первый год воюют с бизнесменом и шансонье Сергеем Дятловым. Он построил целый гостиничный комплекс для мигрантов, и там воцарился хаос.

По решению суда, куда пожаловались возмущенные граждане, несколько построек уже снесли. Однако на их месте опять появились стройматериалы.