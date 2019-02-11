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В доме известного певца обнаружили труп

Ося Сонцевский. Кадр youtube.com
О страшной находке сообщили в полицию

В жилище, которое принадлежит знаменитому московскому шансонье Сергею Дятлову, известному как Ося Солнцевский, нашли мертвого человека. Об этом рассказала соседка.

Тело было обнаружено накануне вечером в поселке Толстопальцево в Новой Москве. Дама позвонила в полицию и заявила, что в частном доме находится тело мертвой женщины, сообщает Telegram-канал Mash.

Стражи порядка уже приехали на место и разбираются в происходящем. Официального подтверждения этого факта нет. Также нет информации и о том, где находился Ося Солнцевский в тот момент, когда у него нашли труп. 

Ранее стало известно, что жители тех мест не первый год воюют с бизнесменом и шансонье Сергеем Дятловым. Он построил целый гостиничный комплекс для мигрантов, и там воцарился хаос.

По решению суда, куда пожаловались возмущенные граждане, несколько построек уже снесли. Однако на их месте опять появились стройматериалы.

Полина ДОРОЖКИНА
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