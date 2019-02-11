Советский артист сам спасся от тяжелой болезни

Исполнитель хита "Яблоки на снегу" похвалился необычными способностями

Михаил Муромов обладает уникальным даром. Он может лечить разные недуги руками и даже себя благодаря этому избавил от недуга, который мог погубить его.

Способности стали проявляться еще в детстве. Несмотря на то что будущий известный певец долго не осознавал их силу, он уже помогал людям.

"Во-первых, я всегда был тепленький. Меня всегда клали женщины в постель, особенно если в турпоходах больших или спортивных лагерях. А тепленький не просто так, а из-за того, что магнитные поля",

– рассказал он, цитирует "Пятый канал".

Особенно помог ему дар в 1970-е гг., когда Михаил подрабатывал массажистом. К нему "была самая большая очередь", что помогло много зарабатывать – "от 10 до 50, а если на ночь, то бывало и 100".

Однако желание заниматься творчеством оказалось сильнее. В 1980-е Муромов устроил в своей квартире звукозаписывающую студию и выпускал хит за хитом. О нем заговорили, после того как он исполнил песню "Яблоки на снегу". Это было первым большим успехом артиста.

Когда Михаил стал популярным, ему пришлось снова задействовать свои способности. У певца обнаружили серьезную болезнь – "бурсит на колене очень большой".

Состояние артиста ухудшалось. "Дошло до того, что резать, резать, резать. А я магнитиком его. Хорошим переменным магнитом поводил, поводил и убрал", – отметил исполнитель.

Потом о даре Муромова узнала известная целительница Джуна. Их встреча стала для Михаила показательной. Он узнал секреты техники Джуны и даже записал с нею песню.

Свой дар артист сохранил, "довольно хорошо снимает головную боль, автоматически просто". Поэтому в свои 67 лет он прекрасно себя чувствует, много выступает и помогает другим.

Бурсит – воспаление суставов. Причинами этой болезни могут быть травмы, частые повторные механические раздражения, инфекции и диатез, но нередко она развивается без всяких видимых оснований.

Хотя недуг неплохо поддается лечению и при своевременном обращении к специалисту проходит за несколько недель без серьезных последствий, запущенная стадия и попытки самолечения могут закончиться появлением самых разных осложнений – например, заражения крови.