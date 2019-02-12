Из постели на нары: экс-звезде "Дома-2" грозит срок

Эскортница Яна Шевцова опозорилась на шоу Шепелева

Скандал вокруг 18-летней бывшей участницы "Дома-2" приобрел новый поворот. Яна Шевцова, которая утверждала, что ждет ребенка от рэпера Гуфа (настоящее имя которого Алексей Долматов), не смогла доказать свою беременность. Теперь Шевцова может оказаться под арестом за использование заведомо ложных документов.

Экс-участница знаменитой телестройки пришла в студию программы "На самом деле", чтобы рассказать об угрозах со стороны артиста, который оказался недоволен, узнав об общем малыше. По словам Шевцовой, когда ей было 16 лет, Долматов наглым образом ею воспользовался: напоил и лишил невинности.

Впрочем, у них завязался роман и они в течение двух лет якобы поддерживали отношения на расстоянии. В какой-то момент Яна даже забеременела, но решилась на аборт. И вот недавно, по словам экс-героини телепроекта, она вновь оказалась в положении.

Предоставить соответствующую справку Шевцова не смогла, показав Дмитрию Шепелеву и гостям программы результат УЗИ. Однако аппарат не может подтвердить беременность на ранних сроках. Сестра рэпера Ольга выяснила, что документ Яне выдал врач, никогда не работавший в больнице, где телезвезда его "взяла". Теперь девушку могут привлечь к ответственности за подделку справки – выписать штраф, отправить под арест или на исправительные работы.

Шевцова прославилась после того, как Гуф расстался с Кети Топурией. Девушка утверждает, что рэпер бросил певицу именно из-за нее. Сестра артиста уверена, что Яна просто оказывала Алексею услуги интимного характера за деньги, а романа между ними никогда не было. Сама Шевцова, которая неудачно пыталась найти любовь на телепроекте "Дом-2", признавалась, что когда-то занималась эскортом.