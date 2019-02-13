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Таинственно пропавшую звезду "Холостяка" нашли в больнице

Роза Герц. Фото: instagram.com/rozagertz
Две недели о девушке ничего не слышали даже родные

Участница шестого сезона шоу "Холостяк", в котором россиянки боролись за сердце певца Егора Крида, Роза Герц не на шутку перепугала своих друзей и поклонников. В конце января она бесследно исчезла. Близкие Герц устроили настоящий переполох в Сети, но найти ее удалось лишь журналистам.

Роза должна была прилететь из Дубая, где отдыхала, в Москву 30 января 2019-го. В тот день она опубликовала последнюю историю в Instagram из самолета и пропала без вести. Как передает портал URA.RU, после этого Герц не отвечала на сообщения знакомых, а ее мобильный вообще находился вне зоны доступа сети, домой она так и не доехала.

Телеканалу "РЕН ТВ" стало известно, что россиянка оказалась в больнице. А вот что послужило причиной госпитализации и почему девушка игнорировала обеспокоенных друзей, пока так и не ясно. Сама Герц продолжает хранить молчание.

Полина ИВАНОВА
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