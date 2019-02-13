Друзь после скандала на Первом канале уезжает в США

Знаток не захотел менять свои планы, оказавшись в неловком положении

Александр Друзь, которого обвинили в попытке купить ответы передачи "Кто хочет стать миллионером?", в скором времени отправится в Соединенные Штаты, где 24 февраля пройдет презентация его детской книги. По словам дочери телезвезды Инны, нет никаких причин на то, чтобы отменять это мероприятие.

Наследница Друзя написала на своей странице в Facebook о том, что "ничего особенного не происходит, а завистники и клеветники были всегда", поэтому и прятаться от стыда ее отцу нет смысла.

Ранее стали известны детали этой неприятной истории. Главный редактор "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер заявил на своей странице в "Живом журнале" о том, что магистр "Что? Где? Когда?" предложил ему раскрыть ответы на вопросы игры в обмен на долю от выигрыша в размере 3 млн рублей. Бер написал обращение в комиссию по этике, чтобы эксперты разобрались в ситуации и лишили Друзя членства в клубе. Позже редактор опубликовал аудиозапись, якобы доказывающую, что знаток пытался его подкупить. Друзь, который сыграл в паре с Виктором Сидневым, пообещал Беру "700 тысяч в любом случае".

Магистр знаменитой игры сообщил изданию "РБК", что это редактор предложил ему сделку, а он просто ему подыграл, поразившись его наглости. В ответ Бер заявил радиостанции "Говорит Москва", что не будет подавать в суд из-за обвинений Друзя или "бить его по морде". К слову, Друзь рассказал о предложении Бера Сидневу, который в разговоре с изданием "Вечерний курьер" подтвердил теорию своего коллеги.

"Мы с Друзем решили, что в подобных играх мы не участвуем. Однако Бер еще раз связался с Александром и сам дал 4 вопроса. Но на игре вопросы были другие. На заданные вопросы мы отвечали своими силами. Ответов у нас не было. Похоже, что Александра просто хотят дискредитировать",

– заявил Сиднев.

Генеральный директор телекомпании "Игра" Наталия Стеценко не осталась в стороне от этого скандала и выразила свое возмущение. Она отметила, что, когда взрослому человеку предлагают такую сделку, он должен тут же закрыть этот вопрос. По ее мнению, редактор не должен был подставлять две уважаемые передачи и канал даже ради провокации. Стеценко заявила, что не принимает ничью сторону и что ей "хотелось бы им всем раздать пощечины". При этом Константин Эрнст, гендиректор Первого канала, предположил, что Бер и Друзь таким образом решают какой-то личный конфликт. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".