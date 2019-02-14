Нибиру
- Дьявольская планета приближается: Нибиру сняли на видео
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
Певец и шоумен Семен Слепаков оказался госпитализирован
из-за сердечного недуга.
Комик, известный по выступлениям в Comedy Club, попросил помощи врачей после того, как почувствовал неладное с сердцем, пишет "РЕН ТВ".
По данным "Пятого канала", юмористу сделали несложную операцию, и сейчас он проходит курс лечения под наблюдением врачей. Пару дней артист побудет под наблюдением медиков.
Впрочем, обеспокоенных поклонников Слепаков успокоил его директор. По ее словам, с артистом все нормально.
"Опровергаем [госпитализацию]. Все в порядке. Он готовится к концерту", – заявила она в эфире радио "Говорит Москва".
В организации удивились фантазиям Украины о бегающих с автоматами солдатах из России
Пока батька торопится в Сочи, хозяин Кремля находится в рабочей поездке в Татарстане