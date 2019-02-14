У звезды ТНТ возникли проблемы с сердцем

Певец и шоумен Семен Слепаков оказался госпитализирован из-за сердечного недуга.



Комик, известный по выступлениям в Comedy Club, попросил помощи врачей после того, как почувствовал неладное с сердцем, пишет "РЕН ТВ".

По данным "Пятого канала", юмористу сделали несложную операцию, и сейчас он проходит курс лечения под наблюдением врачей. Пару дней артист побудет под наблюдением медиков.

Впрочем, обеспокоенных поклонников Слепаков успокоил его директор. По ее словам, с артистом все нормально.

"Опровергаем [госпитализацию]. Все в порядке. Он готовится к концерту", – заявила она в эфире радио "Говорит Москва".