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РЕН ТВ: Семен Слепаков попал в больницу

Семен Слепаков. Фото: www.globallookpress.com
У звезды ТНТ возникли проблемы с сердцем

Певец и шоумен Семен Слепаков оказался госпитализирован из-за сердечного недуга.

Комик, известный по выступлениям в Comedy Club, попросил помощи врачей после того, как почувствовал неладное с сердцем, пишет "РЕН ТВ".

По данным "Пятого канала", юмористу сделали несложную операцию, и сейчас он проходит курс лечения под наблюдением врачей. Пару дней артист побудет под наблюдением медиков. 

Впрочем, обеспокоенных поклонников Слепаков успокоил его директор. По ее словам, с артистом все нормально.

"Опровергаем [госпитализацию]. Все в порядке. Он готовится к концерту", – заявила она в эфире радио "Говорит Москва".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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