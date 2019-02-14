Ушел из жизни знаменитый советский артист

Певец скончался на 69-м году жизни

Сергей Захаров умер в одной из больниц Москвы. Эти данные подтвердили его концертный директор и в Союзе концертных деятелей Санкт-Петербурга.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. О дате и месте прощания с артистом объявят позже.

Советский и российский эстрадный певец Сергей Захаров родился в 1950 г. в Николаевской области на Украине. Пробовал поступить в Гнесинское училище, но это не удалось. Зато он успешно закончил обучение в Ленинградском музыкальном училище имени Римского-Корсакова.

Его певческая карьера началась в 1973 г. в Ленинградском мюзик-холле.

В 1974 г. был награжден первой премией на международном конкурсе "Золотой Орфей" в Болгарии и "Сопот-1974" в Польше. После этого он стал одним из самых популярных молодых исполнителей на советской эстраде.

Однако в 1977 г. за драку был осужден на один год и отправлен в колонию города Сланцы.

Потом работал в Ленинградском мюзик-холле, позже – в филармониях разных городов России. В 1985 г. стал солистом арт-агентства Союза концертных деятелей Ленинграда.

Дав целую серию концертов – 60 – в поддержку Бориса Ельцина в 1996 г., певец перенес клиническую смерть. Тогда же он получил звание народного артиста России.

Много гастролировал по стране. С 2011 г. был патроном Международного фестиваля русской песни в Великобритании. Побывал с концертами в 43 странах мира (Великобритании, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Израиле, Австрии и других) с программой русской романтической музыки, произведениями Чайковского, Рахманинова, Глинки, Мусоргского, с ариями из оперетт "Марица", "Принцесса цирка", "Сильва".

Кроме эстрадных песен ("Московские окна", "Возвращение романса", "Очи черные", "Любовь, любовь", "Люблю тебя", "Белый снег", "О тебе и о себе" и других) и романсов, Сергей Захаров много внимания уделял оперному искусству. У него огромное количество записей на радио, в "Голубых огоньках", на "Песне года", в правительственных концертах.

Четыре года подряд Захаров принимал участие в качестве почетного гостя в программах Международного фестиваля "Славянский базар". Также был президентом культурного фонда "Северная звезда".

Занимался активной общественной деятельностью, много помогал ветеранам санкт-петербургской сцены. Он являлся заместителем председателя Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга.

Ежегодно весной и осенью Союз проводил два благотворительных концерта в Санкт-Петербургском доме ветеранов сцены. Также Захаров возглавлял Всероссийский детский фестиваль "Маленькие звездочки", участвовал в международных фестивалях "Романсиада" и "Золотой шлягер".

Снимался в кино. Зрители особенно полюбили его за роль лейтенанта Фернана Шамплатрэ в музыкальном фильме "Небесные ласточки".

Захаров до последнего времени дарил свой талант зрителям. Он собирался выступить 3 марта этого года в концертном зале у Финляндского вокзала...