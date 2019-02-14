Умер известный российский рок-музыкант

Композитор долгое время страдал от тяжелой болезни

Бывший участник группы "Калинов Мост" Владимир Бугаец скончался в Новосибирске на 59-м году жизни. Родные артиста решили его кремировать.

О том, что музыкант ушел из жизни, сообщили в группе коллектива в соцсети "ВКонтакте". Коллеги назвали Бугайца "рыцарем гитары" и "тонким импровизатором".

Артист работал в Новосибирской филармонии в качестве ведущего инженера отдела звуко-видеотехники и занимался звукорежиссурой многих концертов. В группе "Калинов Мост", как напоминает телеканал "360", Бугаец играл с 1988 по 1989 год.