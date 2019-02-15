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Евгений Редюк скончался 15 февраля в Ульяновске. Что послужило причиной смерти звезды, неизвестно.
Эту трагическую новость сообщила пресс-служба местного драмтеатра имени И.А. Гончарова, в котором Редюк проработал 40 лет.
Актер участвовал во многих значимых постановках, в том числе "Двенадцатая ночь", "Хозяйка гостиницы" и "Горе от ума". Редюк также работал в качестве режиссера спектаклей. В 1998 г. ему присвоили звание заслуженного артиста России.
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