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Умер заслуженный артист РФ Евгений Редюк

Евгений Редюк. Фото: uldramteatr.ru
Актера не стало на 71-м году жизни

Евгений Редюк скончался 15 февраля в Ульяновске. Что послужило причиной смерти звезды, неизвестно.

Эту трагическую новость сообщила пресс-служба местного драмтеатра имени И.А. Гончарова, в котором Редюк проработал 40 лет.

Актер участвовал во многих значимых постановках, в том числе "Двенадцатая ночь", "Хозяйка гостиницы" и "Горе от ума". Редюк также работал в качестве режиссера спектаклей. В 1998 г. ему присвоили звание заслуженного артиста России. 

Полина ИВАНОВА
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