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Звезда сериала "Интерны" получил огнестрельное ранение

Кадр из сериала "Мент в законе-8" (2013)
У актера серьезные травмы

Во время съемок клипа, в котором принял участие Дмитрий Митюрич, произошло ЧП. Пиротехники не рассчитали заряд и расстояние выстрела, в результате чего артиста ранили из помпового ружья.

Как стало известно телеканалу "360", Митюрич обратился к медикам за помощью. Он получил термические ожоги газом правого плеча и туловища первой и второй степени. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку этого инцидента.

Митюрич стал известным после роли бизнесмена Степанова в сериале "Интерны". Он снялся в более 30 фильмах и сериалах, в том числе в "Городе соблазнов" и "Свахе". 

Полина ИВАНОВА
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