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Во время съемок клипа, в котором принял участие Дмитрий Митюрич, произошло ЧП. Пиротехники не рассчитали заряд и расстояние выстрела, в результате чего артиста ранили из помпового ружья.
Как стало известно телеканалу "360", Митюрич обратился к медикам за помощью. Он получил термические ожоги газом правого плеча и туловища первой и второй степени. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку этого инцидента.
Митюрич стал известным после роли бизнесмена Степанова в сериале "Интерны". Он снялся в более 30 фильмах и сериалах, в том числе в "Городе соблазнов" и "Свахе".
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