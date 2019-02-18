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Назад в 90-е: на "Поле чудес" устроили давку за еду

Кадр youtube.com
На Первом показали, как ведут себя гости телеигры после ее завершения

По традиции участники привозят ведущему "Поля чудес"  Леониду Якубовичу домашние заготовки, выпечку и сувениры. Да только все это оставляют для гостей. А те налетают как сумасшедшие и все забирают с собой.

Один такой эпизод игры показали в эфире 15 февраля. В финале передачи участники столпились у стола и начали расхватывать еду. Некоторые – даже в пакеты. 

Кадр youtube.comУвидев, как это выглядит, пользователи соцсетей отреагировали очень бурно. Им не понятно, из-за чего возникает такой ажиотаж.

Некоторые, правда, предположили, что, так как запись этих программ длится долго, то гости вполне могут подкрепиться, когда съемки завершены. "Зато люди поели, не выкидывать же, у многих не хватает денег, чтобы поесть вкусное", "Вкусняшки на халяву, и че?! Хотите давку увидеть? Посмотрите, как жирные америкосы на распродаже, вот там ужас так точно)",﻿ – отметили они.

Другие возмущались: "Была в шоке, сказала "кошмар", лучше бы не показывали это...﻿", "В стране жрать нечего, вот и приходится кормиться с барабана", "Как будто сроду еды не видели", "Стыд... что сказать, нет слов", "Лопаты нету﻿", "Жесть", "Даже стыдно смотреть!﻿", "Зверье", "Курицы в курятнике аккуратнее себя ведут﻿", "Убожество", "То блины с лопаты хватают, то с "Поля чудес" хватают, ужас, неужели скоро голод?"

Между тем Якубович еще в прошлом году рассказывал о подобных ситуациях.

"Я готов ответить всего на один вопрос, который волнует всю страну много лет. "Куда девается жратва?!" Докладываю. Мы печатаем 150 пригласительных билетов, но я никогда за 27 лет не видел, чтобы в зале было 150 человек. Обычно это 300-400, было и больше тысячи! Я проверял – все с билетами",

– рассказал он тогда. И добавил, что "как только заканчивается съемка, он старается успеть выскочить из студии.

"Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли. Причем это надо видеть. Пирожные засовываются в карманы, за пазуху... Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: "Осторожно, детей не задавите!" Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается",

– пояснил ведущий. 

Полина ДОРОЖКИНА
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