Назад в 90-е: на "Поле чудес" устроили давку за еду

На Первом показали, как ведут себя гости телеигры после ее завершения

По традиции участники привозят ведущему "Поля чудес" Леониду Якубовичу домашние заготовки, выпечку и сувениры. Да только все это оставляют для гостей. А те налетают как сумасшедшие и все забирают с собой.

Один такой эпизод игры показали в эфире 15 февраля. В финале передачи участники столпились у стола и начали расхватывать еду. Некоторые – даже в пакеты.

Увидев, как это выглядит, пользователи соцсетей отреагировали очень бурно. Им не понятно, из-за чего возникает такой ажиотаж.



Некоторые, правда, предположили, что, так как запись этих программ длится долго, то гости вполне могут подкрепиться, когда съемки завершены. "Зато люди поели, не выкидывать же, у многих не хватает денег, чтобы поесть вкусное", "Вкусняшки на халяву, и че?! Хотите давку увидеть? Посмотрите, как жирные америкосы на распродаже, вот там ужас так точно)",﻿ – отметили они.

Другие возмущались: "Была в шоке, сказала "кошмар", лучше бы не показывали это...﻿", "В стране жрать нечего, вот и приходится кормиться с барабана", "Как будто сроду еды не видели", "Стыд... что сказать, нет слов", "Лопаты нету﻿", "Жесть", "Даже стыдно смотреть!﻿", "Зверье", "Курицы в курятнике аккуратнее себя ведут﻿", "Убожество", "То блины с лопаты хватают, то с "Поля чудес" хватают, ужас, неужели скоро голод?"

Между тем Якубович еще в прошлом году рассказывал о подобных ситуациях.

"Я готов ответить всего на один вопрос, который волнует всю страну много лет. "Куда девается жратва?!" Докладываю. Мы печатаем 150 пригласительных билетов, но я никогда за 27 лет не видел, чтобы в зале было 150 человек. Обычно это 300-400, было и больше тысячи! Я проверял – все с билетами",

– рассказал он тогда. И добавил, что "как только заканчивается съемка, он старается успеть выскочить из студии.

"Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли. Причем это надо видеть. Пирожные засовываются в карманы, за пазуху... Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: "Осторожно, детей не задавите!" Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается",

– пояснил ведущий.