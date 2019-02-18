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Гурцкая переживает тяжелую потерю

Диана Гурцкая. Фото: www.globallookpress.com
У певицы скончался "второй папа"

В семье Дианы Гурцкая произошла трагедия – 17 февраля умер ее свекор. Как призналась артистка своим поклонникам в Instagram, родители ее мужа Петра Кучеренко стали для нее любимыми и очень близкими людьми, поэтому она глубоко расстроена из-за этой новости.

По словам Гурцкой, отец ее супруга был и ей настоящим папой. Покойный никогда не обращался к звезде как к невестке, всегда называя ее своей дочерью.

"Судьба мне подарила второго папу. Сегодня его не стало... Царствие Небесное..."

поделилась Гурцкая. 

Фанаты знаменитости выразили певице свое сочувствие из-за такой горькой утраты.

"Мои глубокие соболезнования...", "Очень жаль. Сочувствую", "Тяжело терять родителей, но такова жизнь. Царствие небесное вашему папе!", "Очень жаль, когда нас покидают умные люди", – поддержали артистку в эту трудную минуту ее поклонники. 

Полина ИВАНОВА
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