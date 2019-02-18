Гурцкая переживает тяжелую потерю

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В семье Дианы Гурцкая произошла трагедия – 17 февраля умер ее свекор. Как призналась артистка своим поклонникам в Instagram, родители ее мужа Петра Кучеренко стали для нее любимыми и очень близкими людьми, поэтому она глубоко расстроена из-за этой новости.
По словам Гурцкой, отец ее супруга был и ей настоящим папой. Покойный никогда не обращался к звезде как к невестке, всегда называя ее своей дочерью.
"Судьба мне подарила второго папу. Сегодня его не стало... Царствие Небесное..."
– поделилась Гурцкая.
Фанаты знаменитости выразили певице свое сочувствие из-за такой горькой утраты.
"Мои глубокие соболезнования...", "Очень жаль. Сочувствую", "Тяжело терять родителей, но такова жизнь. Царствие небесное вашему папе!", "Очень жаль, когда нас покидают умные люди", – поддержали артистку в эту трудную минуту ее поклонники.
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