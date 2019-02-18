Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Певице из шоу "Голос" сошло с рук смертельное ДТП

Юлия Райнер. Фото: instagram.com/julia.rainer_
Артистка отделалась подпиской о невыезде

Суд не стал отправлять под арест певицу Юлию Райнер, сбившую насмерть таксиста на Ленинградском шоссе. Следователь по делу отказался требовать для нее заключения под стражу.

Следствие не станет настаивать на заключении Райнер под стражу, сообщает Telegram-канал Mash. Авария случилась в субботу, 16 февраля, на Ленинградском шоссе – певица не увидела таксиста, который вышел, чтобы осмотреть свой автомобиль, сбила его и уехала с места происшествия.

Сотрудники ГИБДД определили по камерам видеонаблюдения, что на месте трагедии была еще одна машина, и объявили план "Перехват". Через час BMW Райнер нашли на севере Москвы, напоминает сайт "Комсомольская правда". 

Певица принимала участие в четвертом сезоне популярного телешоу "Голос", однако не смогла пройти этап слепых прослушиваний.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Это конец: Лондон официально объявит о смерти Скрипаля

Британцы рассказали об ухудшившемся состоянии экс-полковника ГРУ, чтобы новость о его гибели не стала шоком

"Газпром" лишат половины "Северного потока-2"

Другие экспортеры не смогут воспользоваться трубой, но из вредности потеснят российскую компанию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей