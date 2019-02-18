Певице из шоу "Голос" сошло с рук смертельное ДТП

Артистка отделалась подпиской о невыезде

Суд не стал отправлять под арест певицу Юлию Райнер, сбившую насмерть таксиста на Ленинградском шоссе. Следователь по делу отказался требовать для нее заключения под стражу.

Следствие не станет настаивать на заключении Райнер под стражу, сообщает Telegram-канал Mash. Авария случилась в субботу, 16 февраля, на Ленинградском шоссе – певица не увидела таксиста, который вышел, чтобы осмотреть свой автомобиль, сбила его и уехала с места происшествия.

Сотрудники ГИБДД определили по камерам видеонаблюдения, что на месте трагедии была еще одна машина, и объявили план "Перехват". Через час BMW Райнер нашли на севере Москвы, напоминает сайт "Комсомольская правда".

Певица принимала участие в четвертом сезоне популярного телешоу "Голос", однако не смогла пройти этап слепых прослушиваний.

