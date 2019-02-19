Муж Скабеевой отказался защищать ее честь

Украинцы не смогли спровоцировать супруга звезды программы "60 минут"

Журналисты телеканала Незалежной "Прямий" поинтересовались у ведущего "России-1" Евгения Попова, планирует ли он поставить на место недоброжелателей его жены, а заодно соведущей по известному ток-шоу Ольги Скабевой, которую в январе 2019-го толкнули на мероприятии Парламентской ассамблеи Совета Европы. К удивлению зрителей, он не стал отвечать на этот вопрос.

Вместо обещания отомстить за любимую, которого так ждали ведущие, Попов молчал полторы минуты эфира, уткнувшись в смартфон и лишь раз подняв голову на камеру. Все это время журналисты не унимались и пытались узнать у российского коллеги, собирается ли он хоть что-то предпринять. Ведь, например, за Скабееву заступился глава Чечни Рамзан Кадыров, который осудил действия ее обидчика – украинского депутата и члена делегации в ПАСЕ Борислава Березу. К тому же есть и другой повод – недоброжелатели назвали ее рот "сливным бачком".

Однако Попов, который, по мнению украинцев, был шокирован уровнем цинизма СМИ Незалежной, не захотел реагировать на эту выходку. По крайней мере, именно такое впечатление создалось у зрителей после выпуска передачи. Позже Попов заявил в своем Telegram-канале, что ответил украинским журналистам, но они никогда бы не показали этого в эфире. "Глупо вестись на провокации", – подчеркнул ведущий, так и не постояв за Скабееву.