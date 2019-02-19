Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Ушел из жизни Карл Лагерфельд

Карл Лагерфельд. Фото: www.globallookpress.com
Легендарному кутюрье было 85 лет

О смерти знаменитого модельера и фотографа Карла Лагерфельда сообщает французская Le Figaro, отмечая, что в последнее время он плохо себя чувствовал и скончался в больнице. Другие подробности пока неизвестны, также как и причина смерти. 

"Самый известный в мире дизайнер, художественный директор Дома Шанель и легендарная фигура умер во вторник, 19 февраля, в возрасте 85 лет",

начинается материал издания. 

Кстати, возраст всемирно известного кутюрье долгое время был тайной за семью печатями. Сам Лагерфельд каждый раз называл разные годы рождения: 1933-й или 1938-й. А потом объявил, что родился между ними. И это правда, потому как родился дизайнер в 1935 году, а путаница возникла из-за его матери, о чем он узнал уже после ее ухода из жизни.

"Моя мама изменила дату. Ей было проще нарисовать 3 или 8. Я узнал об этом после ее смерти, и я не знаю, почему она это сделала",

рассказывал журналистам Лагерфельд.

О том, что ему нездоровится стало известно в конце января в Париже. Тогда он не смог выйти к зрителям показа новой коллекции, объяснив это переутомлением.  

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Россияне захотели отдать Курилы японцам

Часть соотечественников заняла неожиданную позицию

"Газпром" лишат половины "Северного потока-2"

Другие экспортеры не смогут воспользоваться трубой, но из вредности потеснят российскую компанию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей