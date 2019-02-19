Ушел из жизни Карл Лагерфельд

Легендарному кутюрье было 85 лет

О смерти знаменитого модельера и фотографа Карла Лагерфельда сообщает французская Le Figaro, отмечая, что в последнее время он плохо себя чувствовал и скончался в больнице. Другие подробности пока неизвестны, также как и причина смерти.

"Самый известный в мире дизайнер, художественный директор Дома Шанель и легендарная фигура умер во вторник, 19 февраля, в возрасте 85 лет",

– начинается материал издания.

Кстати, возраст всемирно известного кутюрье долгое время был тайной за семью печатями. Сам Лагерфельд каждый раз называл разные годы рождения: 1933-й или 1938-й. А потом объявил, что родился между ними. И это правда, потому как родился дизайнер в 1935 году, а путаница возникла из-за его матери, о чем он узнал уже после ее ухода из жизни.

"Моя мама изменила дату. Ей было проще нарисовать 3 или 8. Я узнал об этом после ее смерти, и я не знаю, почему она это сделала",

– рассказывал журналистам Лагерфельд.

О том, что ему нездоровится стало известно в конце января в Париже. Тогда он не смог выйти к зрителям показа новой коллекции, объяснив это переутомлением.