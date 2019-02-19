Скончалась известная народная артистка

Актрисе было 92 года

Наталия Терентьева скончалась в Ярославле 19 февраля – 63 года она прослужила в Российском государственном академическом театре имени Федора Волкова.

Артистка родилась в 1926 году в театральной семье, была санитаркой и медсестрой во время Великой Отечественной войны, затем стала рабочей сцены во МХАТе. Служила в Московском художественном театре, на сценах в Иркутске и Пскове, потом стала актрисой Первого русского театра в Ярославле.

"Уход из жизни Наталии Терентьевой – это завершение целой эпохи. Наталия Терентьева останется в памяти признанным мастером и любимой актрисой, обладавшей невероятной харизмой и неравнодушием... Это большая потеря для всего театрального сообщества – не только ярославского, но и российского", – сообщается на сайте РГАТ им. Ф. Волкова.

Роли Тереньтьевой запомнились зрителям театра – Наталия Ивановна имела широчайший диапазон. Она играла и главных героинь, и маленьких персонажей, ей были доступны и комедия, и трагедия.

Много лет Наталия Терентьева преподавала в Ярославском театральном училище, с недавним юбилеем и с Днём Победы артистку поздравили президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.









