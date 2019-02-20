Абдулова избили из-за проституток

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Звезда сериала "Солдаты" Виталий Абдулов оказался в неприятной ситуации. Артист по неизвестной причине выгонял ночью 20 февраля из подъезда дома на севере Москвы девушек легкого поведения. Однако действия Абудлова по отношению к представительницам слабого пола не понравились прохожему, который решил за них заступиться.
В результате конфликта, как сообщает Telegram-канал "112", актера избили. Абдулов оказался в больнице, где у него диагностировали ушибы мягких тканей головы. Однако жизни его травмы не угрожают.
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