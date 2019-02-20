Абдулова избили из-за проституток

Актер получил травму головы

Звезда сериала "Солдаты" Виталий Абдулов оказался в неприятной ситуации. Артист по неизвестной причине выгонял ночью 20 февраля из подъезда дома на севере Москвы девушек легкого поведения. Однако действия Абудлова по отношению к представительницам слабого пола не понравились прохожему, который решил за них заступиться.

В результате конфликта, как сообщает Telegram-канал "112", актера избили. Абдулов оказался в больнице, где у него диагностировали ушибы мягких тканей головы. Однако жизни его травмы не угрожают.