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Абдулова избили из-за проституток

Кадр из фильма "Фирменная история" (2005)
Актер получил травму головы

Звезда сериала "Солдаты" Виталий Абдулов оказался в неприятной ситуации. Артист по неизвестной причине выгонял ночью 20 февраля из подъезда дома на севере Москвы девушек легкого поведения. Однако действия Абудлова по отношению к представительницам слабого пола не понравились прохожему, который решил за них заступиться.

В результате конфликта, как сообщает Telegram-канал "112", актера избили. Абдулов оказался в больнице, где у него диагностировали ушибы мягких тканей головы. Однако жизни его травмы не угрожают. 

Полина ИВАНОВА
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