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Ушла из жизни народная артистка СССР

Гюлли Мубарякова. Кадр youtube.com
Звезда скончалась в Уфе

Гюлли Мубарякова умерла на 83-м году жизни. Об этом сообщили в министерстве культуры Башкирии.

"Скончалась народная артистка СССР и РСФСР, заслуженная артистка РСФСР и Башкирской АССР, театральный режиссер, педагог, актриса БГАДТ имени М. Гафури Гюлли Арслановна Мубарякова",

– заявили в ведомстве. И выразили "глубочайшие соболезнования родным, близким, коллегам, поклонникам ее творчества".

Прощание с легендарной актрисой пройдет в пятницу, 22 февраля в 11:00 в Башдрамтеатре, на сцене которого она сыграла десятки запоминающихся ролей в спектаклях "В ночь лунного затмения", "Материнское поле", "Не бросай огонь, Прометей", "Последние", "Матери ждут сыновей" и других. За одну из них ее наградили Государственной премией Башкирской АССР имени Салавата Юлаева.

Гюлли Мубарякова  родилась 19 сентября (по другим источникам – 9 сентября) 1936 г. в Уфев актерской семье. В 1959 г. она окончила башкирскую студию при ГИТИСе имени А.В. Луначарского в Москве (теперь это Российский институт театрального искусства – ГИТИС).

С 1959 играла в Башкирском академическом театре драмы имени М. Гафури. С 1996-го по 1997 г. была его главным режиссером. Член Художественного совета театра.

В 1968 – 2008 гг. преподавала в Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова,  с 1993 г. – профессор кафедры режиссуры и мастерства актёра.

Дебют ее как киноактрисы состоялся в 1978 г. и был успешен. В кинофильме "B ночь лунного затмения" по пьесе Мустая Карима она сыграла Танкабику. В 2001 г. исполнила главную роль в картине "Радуга над деревней".

На сцене Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури в ее постановке шли лирическая комедия И. Юзеева "День рождения любимого" и драматическая хроника "Хадия" по публицистическому очерку Г. Шафикова.

За свое творчество актриса отмечена званиями "Заслуженная артистка Башкирской АССР", "Заслуженная артистка РСФСР", "Народная артистка РСФСР", "Народная артистка СССР". А также награждена орденом Салавата Юлаева, орденом Почета, орденом Дружбы народов (Башкортостан), премией Союза театральных деятелей Башкирской АССР , почетная грамотой республики Башкортостан, знаком "За достижения в культуре" Министерства культуры РФ, премией К. С. Станиславского. Она "Почетный гражданин Уфы".

Полина ДОРОЖКИНА
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