Смерть легенды советского кино остается загадкой

Актриса скончалась, когда ей было 53 года

Трагическую судьбу Кюнны Игнатовой обсуждают до сих пор, а причина, по которой 31 год назад не стало одной из самых красивых актрис времен СССР, так не названа. Поклонники не раз говорили, что звезда могла покончить с собой. Но единственный сын уверен, что она умерла по случайно, по стечению неблагоприятных обстоятельств.

Все случилось 18 февраля 1988 года. В тот день актриса впервые не пришла на репетицию спектакля. Коллеги поняли: что-то случилось, ведь она относилась к работе очень серьезно и никогда не пропускала ее без веской причины.

Некоторые из них пошли к Игнатовой домой. Первой в квартиру звезды попал молодой актер Александр Дик, в которого была страстно влюблена Кюнна.

По его словам, женщина лежала "на кровати, точнее, около кровати вся в белом", и они "ничего не могли понять, вызвали "скорую помощь". Медики "приехали, осмотрели Кюнну и увезли ее в больницу", там ее не стало.

"В свидетельстве о смерти было написано: острая сердечная недостаточность, генезис которой выясняется",

– сообщил позже Дик.



Родственники и друзья все это время опровергали слухи, что актриса страдала алкогольной зависимостью. В подтверждение этого и наследник заявил, что мать, хоть и любила находиться в веселой компании, все же предпочитала вечерами читать книги.

"Я много раз слышал версию, что Белокуров якобы спаивал мою мать. Это не правда. Ничего такого не было",

– рассказал сын в эфире одной из телепрограмм, передает StarHit.

Судачили также, что кинозвезда не смогла принять то, что ее больше не снимали, как прежде, злоупотребляла выпивкой, что и оказало губительную роль. Однако наследник актрисы не сомневается, что дело совсем не в этом.

"Для самоубийства должны быть мотивы, а их нет. Да, я всегда думал, что Саша Дик был в ее жизни лишним звеном. Но мало ли что мы думаем. Это просто стечение обстоятельств. Не самоубийство. Да и экспертиза показала: причина смерти – кровоизлияние в мозг. Она потеряла равновесие и при падении ударилась виском об угол стола. Пролежала больше суток в пустой квартире без чувств", – вспоминал он.

Советская актриса театра и кино Кюнна Игнатова сыграла много запоминающихся ролей. Она снималась в фильмах "Долгий путь, "Борец и клоун", "Повесть о молодоженах", "И снова утро", "Планета бурь", "Ошибка Оноре де Бальзака", "Взрыв после полуночи", "Корона Российской империи, или Снова неуловимые". Особую популярность ей принесла картина "Ляна", в которой она вопротила образ главной героини.