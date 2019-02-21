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Дарья Егорычева, снимавшаяся в сериалах "Глухарь" и "Одна любовь души моей", ушла из жизни в ночь на 21 февраля.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении Егорычевой.
Дарья Егорычева родилась в Москве 13 мая 1981 г., окончила режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС). Служила в Театре Маяковского и в театре "У Никитских ворот". Зрители запомнили ее по ролям в фильмах "Моя граница", "Темная ночь", "Тайна института благородных девиц" и телесериалах.
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