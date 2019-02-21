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Актриса сериала "Глухарь" Дарья Егорычева умерла в 37 лет

Кадр из сериала "Глухарь" (2008)
Последние годы артистка боролась с тяжелой болезнью

Дарья Егорычева, снимавшаяся в сериалах "Глухарь" и "Одна любовь души моей", ушла из жизни в ночь на 21 февраля. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении Егорычевой.

Дарья Егорычева родилась в Москве 13 мая 1981 г., окончила режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС). Служила в Театре Маяковского и в театре "У Никитских ворот". Зрители запомнили ее по ролям в фильмах "Моя граница", "Темная ночь", "Тайна института благородных девиц" и телесериалах.

Валентина МАЙОРОВА
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