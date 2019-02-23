Серебрякова распекли за грубые высказывания о России

Актер заявил, что Москва разжигает войны

Алексей Серебряков вновь раскритиковал Россию. Артист считает, что отечественные власти причастны к различным конфликтам, например, на Украине и в Сирии, а заодно якобы переписывают историю, чтобы оправдать свои действия. Однако пользователи Сети ополчились на звезду фильма "Левиафан".

"Сейчас мы, находясь в сплошном окружении врагов, должны демонстрировать псевдопатриотизм",

– заявил Серебряков на выступлении в Лондоне, которое опубликовали в Twitter. Такие слова не понравились россиянам, которые обиделись на сбежавшего в Канаду артиста.

"Талант актера иссяк? Подался в политолухи? ", "А к западному миру претензии будут? Двуличие во всей красе!", "Уходя уходи…", "Сколько стоит Родину предать?", "Дятел кушать захотел, языком начал зарабатывать", "Жаль бывший российский актёр Серебряков быстро переобулся, покинув Родину. Что же ожидать от европейцев, когда такие хоть и бывшие "россияне" тявкают на страну?", "С умным видом несет откровенную чушь", – возмущаются интернет-пользователи Серебряковым.

Впрочем, преданные фанаты актера встали на его защиту, отметив, что он имеет право жить там, где хочет и высказывать свое мнение.

"Уважаю этого артиста", "Для человека кино редкая умница", "Отличный актер и порядочный человек", – подчеркнули поклонники артиста.