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Режиссер Георгий Данелия находится в реанимации. Об этом рассказала его супруга Галина Юркова-Данелия.
По ее словам, супруг почувствовал себя плохо и вызвал скорую. Врачи решили госпитализировать Данелию. Она добавила, что у известного режиссера воспаление легких, а его состояние сейчас стабильно тяжелое, передает РИА "Новости".
Георгий Данелия – советский и российский кинорежиссер и сценарист. Известность он получил благодаря работе над фильмами "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Афоня", "Мимино" и "Кин-дза-дза!".
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