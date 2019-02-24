За его жизнь борются врачи

Режиссер Георгий Данелия находится в реанимации. Об этом рассказала его супруга Галина Юркова-Данелия.

По ее словам, супруг почувствовал себя плохо и вызвал скорую. Врачи решили госпитализировать Данелию. Она добавила, что у известного режиссера воспаление легких, а его состояние сейчас стабильно тяжелое, передает РИА "Новости".

Георгий Данелия – советский и российский кинорежиссер и сценарист. Известность он получил благодаря работе над фильмами "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Афоня", "Мимино" и "Кин-дза-дза!".