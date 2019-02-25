Сердце шалит: народного артиста России увезли в больницу

86-летнему актеру внезапно стало плохо

Георгий Штиль был госпитализирован в одну из петербургских клиник.

"Я немного перетрудился... и сердечко забилось чуть-чуть. Сейчас нахожусь в больнице", –

приводит ТАСС слова Штиля. Артист добавил, что сейчас его самочувствие улучшилось.

Актер Георгий Штиль родился в Ленинграде 4 марта 1932 года. Окончил Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского, 56 лет служит в Большом драматическом театре. Артист сыграл свыше 200 ролей в кино и на телевидении, снимался в картинах "Женя, Женечка и "катюша", "Интервенция", "Старая, старая сказка", в сериалах "убойная сила", "Мастер и Маргарита" и "Улицы разбитых фонарей", напоминает "МИР 24".

