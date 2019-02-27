Известного пародиста срочно уложили в больницу

Артиста госпитализировали с тяжелым диагнозом

Александра Песков пожаловался на недомогание. В одной из московских клиник, куда он обратился за помощью, врачи осмотрели его.

У пародиста обнаружен острый панкреатит. Ему назначено полное обследование, так как, кроме серьезного диагноза, выяснилось, что возникли осложнения в работе сосудов – обострился тромбоз.

Остальные подробности устанавливаются.

Советский и российский пародист Александр Песков называет свое творчество "синхро-буффонадой".

С того времени как 25 декабря 1988 г. по приглашению Бориса Сергеевича Брунова на сцене Московского Театра эстрады состоялся его дебют, выступление привлекло к себе внимание и вызвало всеобщий интерес, артист кого только не изображал. Он выходил к зрителям в образах Эдиты Пьехи, Валерия Леонтьева и даже самой Примадонны – Аллы Пугачевой.

Его работы полюбились зрителям. Он лауреат профессионального конкурса чтецов творческой молодежи, трижды почетный лауреат телевизионного конкурса "Песня года".

В 2011 г. артист стал ведущим программы "Планета Юмор" на телеканале "Юмор Box".