У певца возникли серьезные проблемы со зрением

В последнее время Александр Маршал почти ничего не видит. Врачи говорят, что нужна срочная операция, иначе артисту грозит полная слепота. Но он в плотном рабочем графике никак не может найти время, чтобы лечь в больницу.

Певец уже совсем не может обходиться без очков, причем использует самые сильные диоптрии. А проблемы со зрением у музыканта, по его словам, возникли из-за того, что уже 40 лет на концертах фонари светят ему прямо в глаза.

"А в советское время, когда мы работали в группе "Аракс", у нас было три лазера, которые мы использовали во время выступлений. И пару раз мне доставалось лучом прямо в глаза! Конечно, такие вещи не проходят бесследно",

рассказал певец "Собеседнику". Сказывается и возраст – Маршалу скоро исполнится 62 года.

Зрение стало ухудшаться десять лет назад. Врач, который оперировал Валерия Меладзе, предлагал то же самое сделать и Александру, а тот испугался, "потому что видел еще более-менее нормально, да и технологии были не такие, как сейчас: тогда все только начиналось".

Теперь состояние ухудшилось. Однако артист все еще не решается принять меры, хотя у него "есть знакомый доктор, который говорит: "Давай приезжай, все сделаем", и наука шагнула вперед.

Шансонье отказывается от операции из-за нехватки времени. После нее будет необходим восстановительный период, а музыкант никак не может этого себе позволить.

Александр думает, что ему удастся выкроить на это время до лета. Ранее столичные врачи провели ему серьезную операцию на позвоночнике. И певец в восторге от их мастерства:

"У меня спина болела безумно, начала отниматься нога. Из-за грыжи четвертый позвонок полностью рассыпался... Я ни разу не пожалел, что оперировался в России. Специалисты у нас великолепные, оборудование дорогущее самого последнего уровня. Бывают сложные случаи, тогда они устраивают консилиумы. Получается, что за границу нет смысла ехать.

Теперь, чтобы эти проблемы не повторились, Маршал каждый день делает специальные упражнения. Поэтому о болевых ощущениях уже не вспоминает.

Рабочий же график шансонье действительно загружен. Накануне он сообщил подписчикам своей страницы в Instagram о своем выступлении в одном из городов России. Артист разметил видео концерта и поблагодарил публику. "Спасибо, Брянск! Вы лучшие!", – отметил он.

Фанаты с восторгом откликнулись на его публикацию: "Сашенька, Вы победитель! Вы лучше... Я очень рада за вас! Полный зал, люди встречают вас овациями! Будьте счастливы и успешны, Санечка!", "Такое замечательное видео", "Браво"," Александр, спасибо за подаренные эмоции, было просто супер!". И дали понять, что ждут певца во многих городах.