Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Ушла из жизни звезда "Битвы экстрасенсов"

Кадр youtube.com
Популярная участница шоу скончалась в 47 лет

Симона Бородина долго боролась с онкологическим заболеванием, но оно оказалось сильнее. Женщина умерла рано утром в больнице от рака. О ее смерти сообщили друзья.

"Ушла из жизни Симона Бородина. Она была светлым и добрым человеком",

– написала в соцсети одна приятельница экстрасенса. У нее "новость выбила почву из-под ног". Она "не могла в это поверить, надеялась, что это ошибка". 

Другие знакомые трогательно вспоминали умершую:

"Прощай Симона, ты была настоящим другом...",  "Симочка... Ты всегда с нами, в наших сердцах", "Такой широкой души человек! Необъятной любви к миру! Ты останешься навсегда в моем сердце красивой с улыбкой! 😭💙твоё последнее послание я сберег", "Светлый, добрый человек! Покойтесь с миром, Симона".

Уже названа дата прощания со звездой. Близкие решили выполнить ее последнюю волю. Об этом рассказал друг женщины. "Прощание в субботу на Байковом. Симона завещала себя кремировать. Конкретное время сообщу позднее", – отметил он.

Бородина была ясновидящей и медиумом. Дар передался ей по наследству – от бабушки. Женщину называли одной из самых популярных экс-участниц украинской "Битвы экстрасенсов".

Звезда шоу постоянно консультировала клиентов, часто бывала на светских мероприятия, и никто из фанатов не догадывался, что она тяжело больна. 

Бородину узнали после выхода в эфир шестого сезона "Битвы экстрасенсов". Симона не выиграла шоу, но у нее появилось много поклонников. После участия в проекте она продолжала заниматься практикой и помогала людям. Кроме того, женщина стала автором нескольких телевизионных программ и музыкальных композиций.

В 2012 г.  экстрасен вышла замуж за певца Алексея Аккермана. У них растет дочь. Пока супруга болела и лечилась, артист поддерживал ее. Медиум до последнего верила, что победит недуг – не жаловалась на проблемы со здоровьем и в самые трудные периоды строила планы на будущее.

На "Битве экстрасенсов" Бородина удачно проходила все испытания. При этом она заявила, что знает не только тайны участников проекта, но и дату собственной смерти.

Недавно также от рака умер один из участников "Битвы экстрасенсов". Андрей Сатаненко скончался 3 февраля. Самые близкие до последнего момента скрывали, что каждый день мог стать последним в его жизни. Он тоже никогда не жаловался и старался помочь всем, кого он знал.

Ранее в январе ушла из жизни еще одна бывшая участница шоу – Дария Воскобоева. И она долго боролась с онкологическим заболеванием.   

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Курс доллара подскочит весной

В марте американская валюта стремительно вырастет благодаря санкциям

Какие знаки зодиака разбогатеют в марте 2019 года

Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на первый месяц весны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей