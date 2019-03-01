Ушла из жизни звезда "Битвы экстрасенсов"

Популярная участница шоу скончалась в 47 лет

Симона Бородина долго боролась с онкологическим заболеванием, но оно оказалось сильнее. Женщина умерла рано утром в больнице от рака. О ее смерти сообщили друзья.

"Ушла из жизни Симона Бородина. Она была светлым и добрым человеком",

– написала в соцсети одна приятельница экстрасенса. У нее "новость выбила почву из-под ног". Она "не могла в это поверить, надеялась, что это ошибка".

Другие знакомые трогательно вспоминали умершую:

"Прощай Симона, ты была настоящим другом...", "Симочка... Ты всегда с нами, в наших сердцах", "Такой широкой души человек! Необъятной любви к миру! Ты останешься навсегда в моем сердце красивой с улыбкой! 😭💙твоё последнее послание я сберег", "Светлый, добрый человек! Покойтесь с миром, Симона".

Уже названа дата прощания со звездой. Близкие решили выполнить ее последнюю волю. Об этом рассказал друг женщины. "Прощание в субботу на Байковом. Симона завещала себя кремировать. Конкретное время сообщу позднее", – отметил он.

Бородина была ясновидящей и медиумом. Дар передался ей по наследству – от бабушки. Женщину называли одной из самых популярных экс-участниц украинской "Битвы экстрасенсов".

Звезда шоу постоянно консультировала клиентов, часто бывала на светских мероприятия, и никто из фанатов не догадывался, что она тяжело больна.

Бородину узнали после выхода в эфир шестого сезона "Битвы экстрасенсов". Симона не выиграла шоу, но у нее появилось много поклонников. После участия в проекте она продолжала заниматься практикой и помогала людям. Кроме того, женщина стала автором нескольких телевизионных программ и музыкальных композиций.

В 2012 г. экстрасен вышла замуж за певца Алексея Аккермана. У них растет дочь. Пока супруга болела и лечилась, артист поддерживал ее. Медиум до последнего верила, что победит недуг – не жаловалась на проблемы со здоровьем и в самые трудные периоды строила планы на будущее.

На "Битве экстрасенсов" Бородина удачно проходила все испытания. При этом она заявила, что знает не только тайны участников проекта, но и дату собственной смерти.

Недавно также от рака умер один из участников "Битвы экстрасенсов". Андрей Сатаненко скончался 3 февраля. Самые близкие до последнего момента скрывали, что каждый день мог стать последним в его жизни. Он тоже никогда не жаловался и старался помочь всем, кого он знал.

Ранее в январе ушла из жизни еще одна бывшая участница шоу – Дария Воскобоева. И она долго боролась с онкологическим заболеванием.