Жванецкий оправдался перед украинцами за медаль от Путина

Писатель-сатирик отправил "объяснительную" журналистам Незалежной

Народный артист России и Украины Михаил Жванецкий накануне своего юбилея получил высокую награду от руководства страны. Президент Владимир Путин вручил ему орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Однако за знак отличия, выданный в Москве, ему пришлось извиняться перед Киевом.

"Мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял. Как мой папа-врач принял в Одессе орден Трудового Красного Знамени", –

объяснил Жванецкий в письме, которое поступило в редакцию "Гордона". Естественно, издание не могло не опубликовать послание целиком. В нем российский сатирик указывает, что Одесса – его муза, которую он всю жизнь описывает в своих произведениях.

"Это мои рассказы по всему миру. Одесса – это жемчужина Украины. И все, что мне присуще: язык, юмор, характер, афоризмы, все мои вопли, вскрики, все, что я создаю и издаю, – из жизни Одессы. С этим выступаю по всему миру", – оправдался Жванецкий.

6 марта ему исполнится 85 лет. После награждения артиста на него ополчились украинские националисты, пригрозив сорвать концерты в Киеве и Одессе, если он не откажется от ордена.