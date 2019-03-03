Родственники воюют из-за наследства Децла

Близкие покойного рэпера не могут прийти к компромиссу

Вдова артиста Юлия заявила в Instagram о том, что не станет выполнять требования отца Децла Александра Толмацкого, который якобы хочет нажиться на творчестве сына. При этом наследника скончавшегося артиста хотят отобрать у матери, чтобы его воспитывала бабушка. Однако продюсер рассказал о своей версии конфликта с Юлией.

О том, что родители Децла отправили ее искать нового мужа, вдова сообщила в комментариях к одному из своих постов. При этом Толмацкий не стал терпеть обвинения в своей адрес. Он сообщил, что все средства от реализации творческих произведений Кирилла получат Юлия и сын рэпера. Как он рассказал, другого имущества у артиста не было.

"У нас никогда не было даже мысли забирать Тони от матери. Юле было предложено открыть счет в банке, как для себя, так и для внука! Мы хотели, чтобы она вписала имя Кирилла в свидетельство о рождении Тони! Но, к нашему великому сожалению, ей нужен скандал, она настраивает внука против нас", – посетовал продюсер в Facebook. Толмацкий подчеркнул, что пытается разобраться в ситуации.

Децл скончался после концерта в Ижевске 3 февраля 2019-го.