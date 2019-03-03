Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Родственники воюют из-за наследства Децла

Кирилл Толмацкий. Фото: www.globallookpress.com
Близкие покойного рэпера не могут прийти к компромиссу

Вдова артиста Юлия заявила в Instagram о том, что не станет выполнять требования отца Децла Александра Толмацкого, который якобы хочет нажиться на творчестве сына. При этом наследника скончавшегося артиста хотят отобрать у матери, чтобы его воспитывала бабушка. Однако продюсер рассказал о своей версии конфликта с Юлией.

О том, что родители Децла отправили ее искать нового мужа, вдова сообщила в комментариях к одному из своих постов. При этом Толмацкий не стал терпеть обвинения в своей адрес. Он сообщил, что все средства от реализации творческих произведений Кирилла получат Юлия и сын рэпера. Как он рассказал, другого имущества у артиста не было.

"У нас никогда не было даже мысли забирать Тони от матери. Юле было предложено открыть счет в банке, как для себя, так и для внука! Мы хотели, чтобы она вписала имя Кирилла в свидетельство о рождении Тони! Но, к нашему великому сожалению, ей нужен скандал, она настраивает внука против нас", – посетовал продюсер в Facebook. Толмацкий подчеркнул, что пытается разобраться в ситуации.

Децл скончался после концерта в Ижевске 3 февраля 2019-го. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россияне остались без майского отпуска

На путешествия нет денег

Доллар за 75 рублей: что будет с курсом валюты в марте

В начале весны произойдут ощутимые потрясения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей