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Толкалина вызвала массовую истерию упругим бюстом

Любовь Толкалина. Фото: www.globallookpress.com
Пользователи Сети восхищаются формами актрисы

Любовь Толкалина – одна из самых желанных звезд отечественного шоу-бизнеса. Артистка продолжает доказывать подписчикам в Instagram, что может затмить молодых моделей. Толкалина опубликовала в соцсеть видео, на котором соблазнительно поет в блестящем платье с эффектным декольте.

Интернет-пользователи не смогли пройти мимо такого сексуального ролика и осыпали актрису комплиментами. Фанаты уверены, что знаменитость – идеальная женщина.

"Толкалина всем утёрла нос", "Ослепительная красота!", "Просто красотка! Есть, что показать, и это красиво!", "Люба прекрасна, с каждым годом все лучше", "Хороша, впрочем, как всегда", "Почему-то мне вспомнилась Мэрэлин Монро", "Вы восхитительны!", "Женщина на миллион!" – поразились красотой Толкалиной поклонники. 

Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)

Полина ИВАНОВА
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