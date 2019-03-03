Толкалина вызвала массовую истерию упругим бюстом

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Любовь Толкалина – одна из самых желанных звезд отечественного шоу-бизнеса. Артистка продолжает доказывать подписчикам в Instagram, что может затмить молодых моделей. Толкалина опубликовала в соцсеть видео, на котором соблазнительно поет в блестящем платье с эффектным декольте.
Интернет-пользователи не смогли пройти мимо такого сексуального ролика и осыпали актрису комплиментами. Фанаты уверены, что знаменитость – идеальная женщина.
"Толкалина всем утёрла нос", "Ослепительная красота!", "Просто красотка! Есть, что показать, и это красиво!", "Люба прекрасна, с каждым годом все лучше", "Хороша, впрочем, как всегда", "Почему-то мне вспомнилась Мэрэлин Монро", "Вы восхитительны!", "Женщина на миллион!" – поразились красотой Толкалиной поклонники.
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