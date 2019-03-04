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Умер лидер The Prodigy

Кит Флинт. Фото: www.globallookpress.com
Ушел из жизни Кит Флинт

Вокалист культовой британской электронной группы The Prodigy Кит Флинт скончался в возрасте 49 лет.

Об этом сообщает The Sun.

Флинта нашли мертвым в его собственном доме в городе Данмоу, графство Эссекс. Полиция не нашла в его смерти "ничего подозрительного". По словам представителя местных правоохранительных органов, утром в 08:10 поступило тревожное сообщение о том, что в доме на Брук Хилл находится человек в бессознательном состоянии.

Такой же сигнал получили дежурные "скорой помощи". По адресу была отправлена санитарная бригада, однако, когда они добрались до места, музыкант был уже мертв.

Кит Флинт родился 17 сентября 1969 г. в Лондоне. Он получил мировую известность в составе группы The Prodigy, которая была популярна в том числе и в России. Группа начала свою деятельность в начале 1990-х гг. и впоследствии завоевала мировую славу, а сам Флинт стал узнаваем благодаря своему яркому имиджу. 

The Prodigy должны были выступить на московском фестивале Park Live 14 июня. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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