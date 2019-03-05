Артист сравнил российскую музыку с комсомольскими лозунгами

Необычный довод против рэпа выдвинул известный юморист Ефим Шифрин. По мнению звезды российской эстрады, модное нынче музыкальное течение насквозь вторично.

"Блин, и ведь все время куда-то шагали! Поди объясни теперь этим татуированным рэпперам, за что я в гробу видал их речевки!", -

написал артист на своей страничке в Instagram под фотографией, на которой юный Шифрин марширует вместе с одноклассниками в спортзале. Похоже, юморист совершенно не испытывает ностальгии по прошлому, и именно поэтому его так раздражают современные музыканты, тексты которых слишком похоже на рифмованные лозунги советской эпохи.

Поклонники Шифрина оценили его искрометную шутку: "Ой, спасибо за Ваш гениальный юмор!!! Теперь и я все поняла про ентот рэп!!!", "😂😂😂 А я то все думаю, что ж меня так в рэпе раздражает?😂", "Насчёт рэпперов – не в бровь, а просто наповал!!!", "Даже на горшок в д/садике строем и хором : "Возьмем винтовки новые , на штык флажки и с песнею в стрелковые пойдем кружки !", "помню все речевки пионерского лагеря всех годов" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

"Отличная аналогия с рэпом!", – этот комментарий выразил общее мнение почитателей Шифрина.

