Российский актер стал бомжом

Кинозвезду выгнали из дома с семьей

Сергея Фролова, его жену и ребенка выставили из квартиры на Дмитровском шоссе в Москве. Как и почему это произошло, актер рассказал на видео, которое снял и выложил в соцсети его друг.

"Это длится уже достаточно долго. Моя мама взяла кредит пи ипотеку под залог недвижимого имущества. Сейчас по квартире, где пять лет жила семья артиста проводятся судебные заседания, а также доследственная проверка по действиями мошенников, которые вовлекли маму в эту историю. Некоторые из них уже арестованы",

– сообщил Сергей в ролике, опубликованном в Facebook Егора Рыбакова.

Его мать не смогла расплатиться по долгу. Фролов добавил, что "квартира была отчуждена и выставлена на торги", которые оказались фиктивными, но на суде это не приняли во внимание.

Накануне днем "без предупреждения и уведомления", неизвестные стали взламывать замки, их спилили, после чего появились судебные приставы и выставили жильцов. Семья актера оказалась на улице без верхней одежды, документов, денег и других вещей. Позже им пообещали дать на сборы пару часов.

Квартира принадлежала матери Фролова. Женщина взяла займ в "Международном кредитном бюро" (МКБ) в размере 600 тыс. рублей под 28% годовых, отмечает телеканал "360".

Погасить долг она не смогла. Ей предложили еще один займ – на 1,2 млн руб. – под залог недвижимости, но через два месяца после заключения этого договора мать актера умерла. И актер ведет борьбу за жилье.

По словам Фролова, то, что с ним произошло – это окончательное завершение сравнительно честного отъема жилья по разным схемам. Участники сделки действуют в рамках закона, поэтому состава преступления в их действиях нет.

Дело о работе микрофинансовой организации, которая по сути отняла квартиру актера находится на рассмотрении столичного главка Следственного комитета. УВД по Центральному административному округу Москвы проводит доследственную проверку коллективного заявления жильцов, пострадавших от действий МКБ. В ближайшее время должен был решиться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сергей Фролов – известный российский актер театра и кино. Снимался в сериале "Папины дочки", фильмах "Собачья работа", "Любовная сеть" и других. Особую популярность ему принесли роли в картинах "Собачья работа", "Шпион", "Саранча", "Везучий случай", "Ландыш серебристый 2".