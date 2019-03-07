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"Крутит задом": Апину распекли за слова о Крыме

Алена Апина. Фото: www.globallookpress.com
Артистка неоднозначно ответила на провокационный вопрос

Алена Апина дала интервью журналистке Жанне Немцовой. Говорили о 8 Марта, музыке, политике и феминизме. Однако коснулись и вопроса о Крыме. Высказывание известной певицы о сложном отношении к нему вызвало шквал критики в Сети.

"С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, – конечно, он не наш",

заявила экс-солистка группы "Комбинация", широко известной по песне "American boy".

Наверное, эти слова показались ее собеседнице самыми главными. Поэтому она назвала материал для русской службы немецкого издания Deutsche Welle так: "Алена Апина в "Немцова. Интервью": В Крым я до сих пор не съездила".

В соцсетях разразился настоящий скандал. Подписчики разнесли звезду в пух и прах.

"И вашим, и нашим", – прокомментировал ее заявление пользователь Владимир Долов.

Никита Давидюк потребовал: "Алена Апина про Крым: "Наш Крым, не наш Крым: у меня очень сложное отношение к этим событиям. С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, – конечно, он не наш..." Так ты определись уже, Апина!".  

"Алена Апина – заслуженная артистка РФ с 2002 года, РФ в состав которой вошел Крым. Теперь отказываться от звания? Или подкорректировать "Заслуженная артистка РФ в границах 2002 года"?", – отметила Ирина Б. 

Другая подписчица заявила: "Крым был, есть и будет НАШ! Запомним, госпожа Апина...".

Некоторые пытались объяснить остальным, почему певица так сказала.  "Апина из Украины. Наверное и родственники там. Стать "невьездной" не сильно хочется, вот и крутит задом", – подчеркнул @Donbasinmyheart.

Руслан назвал решающий момент для публикации интервью: "Почитав комментарии, немало удивлен людям, задающим вопрос "А зачем у нее такое спрашивать". Дорогие мои, ответь Апина четко, что Крым российский, этого бы видео просто бы не было, разве это не понятно. А так дочь вора боруха еще одну лепешку положила в телегу европейской руссофобии".

"Жители Автономной республики Крым проголосовали за вхождение в состав России. Поэтому Крым – часть России", – вот что должна была сказать Апина", – выразила мнение Татьяна Тимкова.

Спор идет до сих пор. Многие сильно недовольны. 

Алену Апину многие в нашей стране знают как исполнительницу хитов "Узелок", "Электричка", "Ксюша", "Бухгалтер" и других. Она как-то призналась, что не состоит ни в каких партиях и не ходит на выборы.

Жанна Немцова – дочь погибшего российского политика Бориса Немцова. В настоящее время живет в Германии и является сотрудником Deutsche Welle, напоминает РИА ФАН.

Полина ДОРОЖКИНА
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