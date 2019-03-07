Знаменитую советскую певицу нашли без сознания

Артистку обнаружили в ее квартире в Москве

Александра Стрельченко была без чувств, когда ее нашли. Первым на месте оказался певец Николай Бурьяновский.

Он сразу вызвал "скорую помощь". Приехавшие медики откачали артистку, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным РЕН ТВ, певицу нашли родственники. Они и позвали врачей.

Советская певица, вокалистка, худрук мастерской народного творчества государственного учреждения культуры города Москвы "Москонцерт", народная артистка РСФСР. Александра Стрельченко стала известной после исполнения композиций, которые звучат в фильмах "Война и мир", "Пришел солдат с фронта".

Она была любимой певицей советских руководителей Никиты Хрущева и Леонида Брежнева. Ее называли королевой народной песни и "бриллиантовым голосом России". Особую народную любовь получили в ее исполнении песни "Подари мне платок", "Когда б имел златые горы", "Кудрявая рябина".

В середине 1990-х гг. артистка и ее второй муж попали в автомобильную аварию. После этого у нее начались большие проблемы с позвоночником и тазобедренным суставом.

Осенью 2017 г. стало известно, что Александра Стрельченко борется с болезнью Паркинсона. Несколько лет певица была прикована к постели.