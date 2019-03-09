Этуш приготовил себе могилу

Народный артист СССР выбрал себе гроб

Появились пугающие подробности последних дней жизни актера.

Владимир Этуш готовился к смерти. Как стало известно телеграм-каналу Baza, артист вместе с женой Еленой недавно сами выбрали себе места для могил на Новодевичьем кладбище. Кроме того, супруги заказали надгробные памятники. Их изготовили по индивидуальному эскизу несколько месяцев назад.

Семейная пара прожила вместе 18 лет. Всего три дня назад ничего не предвещало беды – они отпраздновали очередную годовщину 5 марта.

Владимир Этуш скончался сегодня утром в больнице. Накануне артисту внезапно стало плохо, из дома его срочно увезли в реанимацию. Звезде "Кавказской пленницы" и множества других советских фильмов было 96 лет.

Ранее с журналистами поговорила его дочь Раиса. Она подтвердила печальную новость, не сумев сдержать слез.

"Мне о смерти папы сообщила его жена. Я думаю, у него остановилось сердце. Я его очень любила",

– цитирует ее телеграм-канал Life Shot.