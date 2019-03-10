Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Умер актер из любимого сериала россиян

Фото: www.globallookpress.com
Артисту было 84 года

Звезда легендарной "Санта-Барбары" Джед Аллан ушел из жизни дома, в окружении родных.

Российским зрителям он запомнился как исполнитель роли СиСи Кэпвелла. Печальную новость сообщил сын актера Рик Браун и коллега Бон Мартинес.

"Его дар представлял собой опасную смесь профессионализма и вдохновения. Его любили все, кому посчастливилось разделить с ним сцену. Думаю, это был один из лучших подарков за всю мою карьеру – сыграть с ним вместе, и один из лучших за всю жизнь – быть его другом",

- написал Мартинес в своем Facebook .

Напомним, Мартинес также снимался в "Санта-Барбаре". Он сыграл зятя СиСи Кэпвелла.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

В деле о загадочном исчезновении малайзийского "Боинга" всплыло убийство

Дипломата, расследовавшего трагедию, "убрали"

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей