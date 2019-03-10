Умер актер из любимого сериала россиян

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Звезда легендарной "Санта-Барбары" Джед Аллан ушел из жизни дома, в окружении родных.
Российским зрителям он запомнился как исполнитель роли СиСи Кэпвелла. Печальную новость сообщил сын актера Рик Браун и коллега Бон Мартинес.
"Его дар представлял собой опасную смесь профессионализма и вдохновения. Его любили все, кому посчастливилось разделить с ним сцену. Думаю, это был один из лучших подарков за всю мою карьеру – сыграть с ним вместе, и один из лучших за всю жизнь – быть его другом",
- написал Мартинес в своем Facebook .
Напомним, Мартинес также снимался в "Санта-Барбаре". Он сыграл зятя СиСи Кэпвелла.
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