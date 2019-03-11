Служителям муз прививают дисциплину

Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков решил искоренить в своем театре курение и пьянство. Актер Антон Хомятов уже ушел из театра, не сумев вписаться в новый ритм работы.

"Артист подал заявление по собственному желанию после разговора с худруком Эдуардом Бояковым. Он столкнулся с актером в лифте, от него пахло алкоголем",

– рассказал РИА "Новости" заместитель руководителя театра по связям с общественностью Александр Замыслов. Он уточнил, что теперь артист не может находиться в театре в состоянии алкогольного опьянения.

При этом Хомятов объяснил, что выпил крошечную дозу коньяка якобы для того, чтобы просто улучшить состояние голосовых связок, поэтому виноватым себя не считает, отмечает "Экспресс газета".

По словам актера, отношение Боякова к спиртному является неадекватным, ведь любовь к горячительным напиткам – это неотъемлемая черта профессии служителя муз.

Любители сигарет теперь также должны курить за пределами театра.

