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СМИ: Легенда советского кино попал в больницу

Василий Лановой. Фото: www.globallookpress.com
Актера срочно госпитализировали

Василий Лановой доставлен в одну из клиник Москвы после того, как почувствовал себя плохо.

Об этом сообщает telegram-канал "112".

Отмечается, что недавно в феврале у Ланового был конфликт с авиакомпанией "Победа". Его отказались пускать в самолет, поскольку перевозчик счел, что багаж актера не соответствует установленным нормам ручной клади.

Позже в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" сам Лановой уточнил, что на самом деле это было плановой обследование в больнице. Также он добавил, что "сумасшедшие" СМИ сеют панику, говоря о его госпитализации. 

Василий Лановой снялся в десятках советских и российских фильмах, в том числе в таких как "Война и мир", "Анна Каренина", "Солярис", "17 мгновений весны". 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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