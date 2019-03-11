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Василий Лановой доставлен в одну из клиник Москвы после
того, как почувствовал себя плохо.
Об этом сообщает telegram-канал "112".
Отмечается, что недавно в феврале у Ланового был конфликт с авиакомпанией "Победа". Его отказались пускать в самолет, поскольку перевозчик счел, что багаж актера не соответствует установленным нормам ручной клади.
Позже в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" сам Лановой уточнил, что на самом деле это было плановой обследование в больнице. Также он добавил, что "сумасшедшие" СМИ сеют панику, говоря о его госпитализации.
Василий Лановой снялся в десятках советских и российских фильмах, в том числе в таких как "Война и мир", "Анна Каренина", "Солярис", "17 мгновений весны".
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