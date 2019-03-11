Врачи не успели вовремя обнаружить разрыв вены в легком

Принцесса Диана погибла в 1997 г. в страшной аварии, однако в деле появились новые данные, согласно которым она могла бы быть до сих пор жива. Об этом рассказал судебно-медицинский эксперт Ричард Шеперд, который участвовал в расследовании обстоятельств смерти англичанки.

В своей книге специалист написал, что по приезде "скорой" Диана еще находилась в сознании и говорила со спасателями. При этом серьезных ран у нее не было, однако роковую роль сыграл небольшой разрыв вены, который не удалось вовремя заметить.

"Диану извлекли из машины и забрали в больницу. Никто не знал про небольшой разрыв в вене одного из ее легких. Кровь вытекает из такой раны медленно, а обнаружить ее сложно",

– цитирует Шеперда StarНit.

По его словам, подобная травма большая редкость и за всю карьеру он не сталкивался с подобным. Эксперт считает, что если бы врачи нашли разрыв, то Диану удалось бы спасти, сообщает FlashNord.