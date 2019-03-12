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Звезду сериала "Опера" ранило осколками боеприпаса

Кадр из фильма "Опера-1. Хроники убойного отдела" (2004)
Молодой российский актер пострадал в результате взрыва

Владимира Зейфера сегодня ночью доставили в одну из клиник Санкт-Петербурга. Он находится в тяжелом состоянии. 

Недавно актер нашел в парке "Александрино" авиапатрон для малокалиберных автоматических пушек времен Великой Отечественной войны, пишет "РЕН ТВ". Будучи нетрезвым, он кинул боеприпас на пол. Раздался взрыв.

На звезду сериала заведено уголовное дело за "незаконное хранение оружия".

Зейфер, родившийся в 1991 г., засветился на киноэкране совсем юным. С 2001 по 2009 г. он снялся в эпизодах фильмов "Опера-1", "Черный ворон", "Срочный фрахт", "Хроники убойного отдела", "Сестры", "Вепрь" и других.

Полина ДОРОЖКИНА
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