Телеведущую призвали чаще выкладывать откровенные снимки

Елена Летучая продолжает отдыхать в Швейцарии и радует подписчиков фотографиями в сексуальном купальнике.

Телеведущая ранним утром приняла горячую ванну и решила показать себя во всей красе. Черный купальник эффектно подчеркнул песочную фигуру Елены и упругую грудь.

Фанаты не смогли сдержать эмоций от увиденного. "Такая безупречная талия у Вас, Лена👍", "Купальник, да с такой фигурой просто 🔥", "Это же Афродита выходит из пены ❤️", "С такой фигурой можно и без купальника )))))", "Ослепительная, роскошная, сногсшибательная !!!"

Елена Летучая – популярная телеведущая. Известность ей принесла программа "Ревизорро" на телеканале "Пятница". Недавно она запустила в интернете собственный проект "Летучий надзор. Без цензуры". Многочисленные съемки и участие в различных передачах не мешают телезвезде проводить отпуск с мужем – они часто путешествуют за пределами России.

