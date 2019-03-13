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Согласилась сняться и ушла: на Волочкову повесили долг

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Великую приму, некогда балерину Большого театра обвинили в обмане

Известный шоумен, музыкант и возмутитель общественного спокойствия Стас Барецкий обвинил Анастасию Волочкову в обмане. Балерина обещала сняться в его скандальном фильме "Брат-3" и даже получила аванс, после чего пошла в отказ. 

Новость о съемках продолжения дилогии Алексея Балабанова вызвала сильнейший резонанс – большинство с негативом отнеслось как к самой идее, так и к составу съемочной группы. Главный организатор и одновременно режиссер "Брата-3" Стас Борецкий предложил сразу нескольким отечественным звездам принять участие в проекте. Среди них актер Никита Джигурда, певица Ольга Бузова и Анастасия Волочкова. По словам Барецкого, Волочкова дала согласие сняться в фильме при единственном условии – она должна "выглядеть красивой".

Барецкий утверждает, что даже заплатил балерине часть ее гонарара – 200 тыс. рублей. Всего ей был обещан 1 млн за роль. Однако после якобы полученного задатка звезда отказалась.

На пресс-конференции НСН Барецкий поклялся, что у него есть "чеки, договора" и он готов судиться с балериной.

При этом сама Волочкова утверждает, что ни о чем не договаривалась с Барецким и даже не разговаривала с ним, а участвовать в съемках фильма не планировала. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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