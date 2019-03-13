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Российских звезд втянули в грандиозный фарс-скандал

Никита Джигурда, Анастасия Волочкова и Виктор Сухоруков. Фото: Утро.ру
Чем закончится история, пока неясно

Последние дни в отечественном шоу-бизнесе гремит скандал вокруг съемок продолжения культовой дилогии Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2". Виновником всеобщего бугурта стал эпатажный шоумен Стас Борецкий, который решил снять третью часть – "Брат 3". Его планы привели в ужас как простых россиян, так и звезд, а целый ряд известных персон по воле автора затеи попали в неприятную ситуацию и вынуждены объясняться. Очевидно, что в скором времени стоит ждать судебных разборок с вытаскиванием на свет "грязного белья". "Утро" выяснило, кого и почему задел еще не вышедший на экраны фильм.

Разговоры о "Брате 3" появились примерно с месяц назад. Увидев, кто значится в режиссерах и актерах фильма, многие схватились за голову. Завсегдатаи "желтых" новостей Стас Барецкий, Никита Джигурда, Анастасия Волочкова, Ольга Бузова, а также отсидевший в тюрьме одиозный боец смешанного стиля Вячеслав Дацик, а еще гость шоу Андрея Малахова и исполнитель главной роли в фильме Кирилл "Руки-базуки" Терешин.

По одному только составу съемочной группы и скупым рассказам Барецкого стало ясно, что из культового российского фильма сделают самый низкосортный трэш. Такая перспектива просто взбесила россиян – в интернете появилось сразу несколько петиций с требованием запретить съемки. Идея оскорбила также людей, имеющих прямое отношение к балабановским "Брату" и его сиквелу. Сыгравшая во второй части Ирина Салтыкова назвала "Брат 3" "бредом и тупостью", а звезда обоих фильмов Виктор Сухоруков вообще отказался всерьез обсуждать эту тему, ограничившись советом для Барецкого "открыть Дом моделей в тюрьме". Красноречивой и исчерпывающей стала реакция на фильм министра культуры Владимира Мединского, которую запечатлел Life Shot.

Сергей Бодров. Кадр из фильма

Когда градус кипения противников достиг предела, организаторы съемок во главе с Барецким почувствовали, что хорошо бы объясниться. На пресс-конференции в НСН они дали ответы на все волнующие вопросы, после которых про само кино можно забыть и переключиться на "звездные" разборки. 

Насчет содержания фильма подтвердились худшие опасения. На самом деле он вообще не имеет отношение к оригиналам, а рассказывает совсем другую историю о криминальных разборках в духе 1990-х, но перенесенных в наше время. В центре их и оказывается главный герой. Говорить о содержании более детально не имеет смысла – фабула картины настолько идиотская, насколько хватает фантазии ее создателям. Достаточно привести несколько примеров. Герой Джигурды профессионально занимается убийством звезд первой величины, таких как Алла Пугачева и Максим Галкин, а Дацик играет монаха-людоеда, который по сценарию должен съесть этого киллера. А в конце окажется, что тем самым "братом" весь фильм была переодетая бритоголовая девушка. Вот такой финальный твист. Бюджет картины – 1 млн долларов.

Если про сам фильм все понятно (мало ли какой трэш снимается в России), то о переговорах со актерами все чуть сложнее. Барецкий уверяет, что его просто "кинули". По его словам, на участие в съемках согласились Виктор Сухоруков и Анастасия Волочкова, причем последней даже якобы заплатили часть гонорара. Однако несмотря на все "договоренности", после разразившегося скандала оба к удивлению Барецкого открестились от "Брата 3". 

Станислав Барецкий. Фото: commons.wikimedia.org

"Когда я с ними разговаривал, они мне давали добро на съемки в этом фильме. Почему так получилось?! Мне кричали "Волочкова любит суды!". Я люблю суды, давайте судиться! Я покажу чеки, я покажу договора (заключенные с участниками съемок – прим. ред.)", – метал молнии Барецкий на пресс-конференции.

По его словам, он лично разговаривал с Волочковой по телефону, и она давала согласие при условии, что "будет выглядеть красивой на экране". Однако в своем Instagram балерина дала ясно понять, что никакого разговора не было и в помине – просто у "отдельных лиц" началось "весеннее обострение".

Кстати, Барецкий признал и проблемы с Джигурдой, который, по его словам, подписывался на съемки, а затем в комментариях для СМИ уклончиво отвечал о своем участии. Что касается Сухорукова, то он действительно мечтал сняться в третьей части фильма Балабанова и даже предлагал ему свое видение продолжения истории о Даниле Багрове, но все они были отвергнуты мэтром. Но поверить в  его участие в картине Барецкого изначально мог поверить только сам режиссер.

Ну а вишенкой на торте стал отказ от участия в съемках исполнителя главной роли Кирилла Терешина прямо во время пресс-конференции. Актера и его представителей возмутили планы создателей снять два варианта фильма, один из которых должен был изобиловать матами и сценами секса. Предполагалось, что "жесткую" версию "Брата 3" будут распространять через порносайты. Оскорбленный такой пошлостью мистер "Руки-базуки" прямо на глазах участников мероприятия встал из-за стола и покинул помещение. 

Пока во всем этом фарсе обошлось без судебных разбирательств, однако талант создателей фильма задевать многих уважаемых людей может иметь продолжение, и ожидать можно чего угодно.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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