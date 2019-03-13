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"Смотреть нельзя": Ярмольник спровоцировал войну заявлением о несмешном КВН

Леонид Ярмольник. Фото: www.globallookpress.com
Актера поставили на место за нелестные слова о передаче

Леонид Ярмольник заявил, что качество программ КВН в последнее время сильно упало. Более того, выступления многих команд не вызывают смех у артиста – одна шутка за всю игру расценивается как настоящая победа. Член жюри "Клуба веселых и находчивых" Юлий Гусман поспешил осадить Ярмольника.

"Последние несколько лет это смотреть нельзя",

посетовал актер, который долгое время входил в состав жюри КВН, в эфире телеканала "Дождь".

По его мнению, раньше команды были более достойными, чем сейчас, а КВН, как отмечает издание "СвободнаяПресса", помогал начинающим юмористам проложить свой путь в шоу-бизнес. Гусмана обидели несправедливые слова Ярмольника. Он заявил о том, что артист сказал это в силу своего темпераментного характера.

Юлий Гусман. Фото: www.globallookpress.com

"Мне кажется, он преувеличивает. Я не знаю, чем вызвано его мнение. Леонид Исаакович взрослый человек с огромным чувством юмора, умный, яркий, имеет право на свою точку зрения",

подчеркнул Гусман в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

Он иронично отметил, что в этом сезоне у участников уже были потрясающие и смешные выступления.   

Полина ИВАНОВА
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