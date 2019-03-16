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Известного актера экстренно увезли в больницу

Михаил Кокшенов. Фото: www.globallookpress.com
За артистом внимательно следят врачи

У актера Михаила Кокшенова случился приступ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что к артисту приехала "скорая помощь". Врачи назначат ему лечение. При этом о причинах произошедшего не говорится.

Михаил Кокшенов снялся в более чем 100 фильмах, в том числе во всенародно любимых кинокомедиях и драмах, таких как "Женя, Женечка и "атюша", "Вечный зов", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "По улицам комод водили", "Спортлото-82", "Белые росы", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди". Кроме того, Кокшенов снялся в нескольких сериях юмористического киножурнала "Ералаш". 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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