Известного актера экстренно увезли в больницу

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У актера Михаила Кокшенова случился приступ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Отмечается, что к артисту приехала "скорая помощь". Врачи назначат ему лечение. При этом о причинах произошедшего не говорится.
Михаил Кокшенов снялся в более чем 100 фильмах, в том числе во всенародно любимых кинокомедиях и драмах, таких как "Женя, Женечка и "атюша", "Вечный зов", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "По улицам комод водили", "Спортлото-82", "Белые росы", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди". Кроме того, Кокшенов снялся в нескольких сериях юмористического киножурнала "Ералаш".
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