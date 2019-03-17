Телеведущий до сих пор жалеет о содеянном

Игорь Верник всегда мечтал иметь семью. Правда, в юности известного ловеласа больше волновала карьера, чем дети. Поэтому первый брак артиста с Маргаритой закончился крахом. Лишь сейчас Верник признался, что заставил бывшую жену сделать несколько абортов.

"Я ее просил. Сейчас очень жалею, что у нас не родился ребенок",

– разоткровенничался телеведущий в программе "Судьба человека".

Примечательно, что у Маргариты был сын от предыдущих отношений, но этот факт не смутил 22-летнего Верника. При этом в течение 6 лет девушке приходилось терпеть ограничения и запреты супруга, строящего карьеру.

После расставания артист считал, что навсегда обречен на одиночество. Впрочем, вскоре он встретил вторую жену Марию, которая подарила ему сына. Несмотря на радость от того, что он скоро станет отцом, Верник продолжал все свое время уделять работе. В результате и этот брак звезды распался.

Однако это никак не повлияло на отношения с наследником. Телеведущий хорошо общается с сыном и часто выступает с ним на одной сцене. Сейчас Верник не теряет надежды обрести личное счастье.