Умер известный российский режиссер

Документалист скончался на 78-м году жизни

Юрия Шиллера не стало в Новосибирске. Что послужило причиной смерти лауреата Государственной премии, неизвестно.

Эту трагичную новость сообщил Союз кинематографистов России. Шиллер был выпускником режиссерского факультета ВГИКа. За свою жизнь он создал 60 документальных и игровых фильмов. По его картинам сейчас преподают в институте.