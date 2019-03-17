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Умер известный российский режиссер

Документалист скончался на 78-м году жизни

Юрия Шиллера не стало в Новосибирске. Что послужило причиной смерти лауреата Государственной премии, неизвестно.

Эту трагичную новость сообщил Союз кинематографистов России. Шиллер был выпускником режиссерского факультета ВГИКа. За свою жизнь он создал 60 документальных и игровых фильмов. По его картинам сейчас преподают в институте. 

Полина ИВАНОВА
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