Умер известный российский режиссер

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Юрия Шиллера не стало в Новосибирске. Что послужило причиной смерти лауреата Государственной премии, неизвестно.
Эту трагичную новость сообщил Союз кинематографистов России. Шиллер был выпускником режиссерского факультета ВГИКа. За свою жизнь он создал 60 документальных и игровых фильмов. По его картинам сейчас преподают в институте.
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