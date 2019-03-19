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Ушел из жизни знаменитый режиссер

Марлен Хуциев. Фото: Дмитрий Серебряков/ ТАСС
Кинодеятель скончался в 93 года

Марлен Хуциев умер в Москве. Об этом сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов России.

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог Марлен Хуциев родился 4 октября 1925 г. в Тифлисе – тогда так называлась столица Грузии, нынешний Тбилиси. Там же учился в одной из средних школ.

В 1952 г. окончил режиссерский факультет ВГИКа. И с 1953-го по 1958 г. работал по специальности на Одесской киностудии, с 1959 г. – на киностудии имени А. М. Горького, с 1965-го – на киностудии "Мосфильм". В нескольких фильмах был автором или соавтором сценариев.

В театре "Современник" Хуциев поставил спектакль "Случай в Виши". Снялся в нескольких фильмах. С 1968-го по 1971 г. был художественным руководителем ТО "Экран" Центрального телевидения.

С 1978-го руководил мастерской режиссуры художественного кино во ВГИКе. В 1987 г. стал заведующим кафедрой режиссуры художественного фильма ВГИКа, профессором. В августе 2009 г. под сильным давлением подписал заявление с просьбой об освобождении от этой обязанности.

В 1965 – 1986 гг. занимал пост секретаря правления СК СССР. С 1998 г. – председатель Комитета по игровому кино Союза кинематографистов России. С 1989-го – президент Гильдии кинорежиссеров России. В 1994 -1995 гг. был президентом кинофестиваля "Окно в Европу".

В декабре 2008 г. был избран председателем Союза кинематографистов России. А в марте 2009-го Пресненский суд Москвы признал итоги VII съезда СК, на котором Хуциев был избран председателем, незаконными. Это решение было оспорено в судебном порядке

В 2019 г. должен выйти на экраны новый фильм режиссера – "Невечерняя".

Он отмечен многими званиями и наградами: "Народный артист СССР", лауреат Государственной премии Российской, Почетный член Российской академии художеств.

Полина ДОРОЖКИНА
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