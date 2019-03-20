Умер известный оперный певец

Артисту было 47 лет

В ночь на 20 марта в Москве ушел из жизни солист Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

"На протяжении почти двух десятков лет он являлся не просто ведущим и высоко оцененным критикой певцом и любимцем публики. Сергей Балашов относился к тому типу артистов, которых в театре по праву считают незаменимыми", -

сообщается на сайте театра. Отмечается, что Балашов мог работать в любом музыкальном стиле: от изысков старинной оперы до современной музыки ХХ века.

Критики высоко ценили талант певца, подчеркивая тонкость и стилевую культуру его пения и актерской игры. В последние годы Сергей Балашов много работал в жанре старинной музыки: выступал в качестве контратенора в барочных операх и кантатах.

