Умер известный оперный певец

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В ночь на 20 марта в Москве ушел из жизни солист Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
"На протяжении почти двух десятков лет он являлся не просто ведущим и высоко оцененным критикой певцом и любимцем публики. Сергей Балашов относился к тому типу артистов, которых в театре по праву считают незаменимыми", -
сообщается на сайте театра. Отмечается, что Балашов мог работать в любом музыкальном стиле: от изысков старинной оперы до современной музыки ХХ века.
Критики высоко ценили талант певца, подчеркивая тонкость и стилевую культуру его пения и актерской игры. В последние годы Сергей Балашов много работал в жанре старинной музыки: выступал в качестве контратенора в барочных операх и кантатах.
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