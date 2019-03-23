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Звезда Запада просится в Россию

Наталья Орейро. Фото: www.globallookpress.com
Актриса попросила российский паспорт

Наталья Орейро никогда не скрывала своей любви к России. Звезда сериала "Дикий ангел" так много времени проводит в нашей стране, что хотела бы стать гражданкой РФ. Об этом она рассказала в программе "Вечерний Ургант".

Ведущий шоу Иван Ургант и Орейро в шутку обсуждали то, насколько она русская. А в итоге актриса на полном серьезе попросила Владимира Путина дать ей гражданство РФ.

"Нет ни одного иностранца, который был бы более русским, чем я. Даже я больше русская, чем сам Жерар Депардье",

– подчеркнула Орейро.

Певица, которая была в России 15 раз, знает многие слова на русском языке и прекрасно понимает своих собеседников. Совсем скоро у нее стартует гастрольный тур по стране. Орейро побывает в 13 городах России и споет композиции с русскими фразами. 

Полина ИВАНОВА
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